L’Italia potrebbe essere esclusa dalle prossime Olimpiadi e costretta a partecipare senza inno e bandiera.

La certezza la si avrà alle 17.30 di mercoledì, ma l’Italia va verso l’esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo. Gli atleti azzurri vincitori di più medaglie d’oro, come Federica Pellegrini o Gregoria Paltrinieiri, se dovesse essere confermata tale decisione, potranno gareggiare solo come atleti indipendenti senza bandiera e inno come successo a Bielorussia e Russia a causa degli scandali doping.

L’Italia dovrà ospitare le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e se l’esclusione venisse confermata, tale esito avrebbe un risvolto negativo. Infatti la conseguenza sarebbe la sospensione dei finanziamenti del Cio all’Italia.

La situazione è delicatissima e per evitare la figuraccia mondiale bisognerebbe dare dare autonomia al Coni. Il decreto è pronto ma non viene ancora approvato e questo intoppo potrebbe escludere la Nazionale italiana dai giochi olimpici.

Olimpiadi Tokyo, Italia a rischio esclusione: le richieste del CIO

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in audizione alla Commissione cultura sul riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo, ha parlato dell’imminente sospensione dell’Italia dai giochi olimpici di Tokyo.

“Quando il 24 giugno 2019 a Losanna, alla presenza del Capo del Governo Conte, all’Italia vennero assegnate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 il nostro Paese ha sottoscritto la condizione fondamentale di aderire alla Carta Olimpica. Per colpa della politica non è stato risolto nulla”.