Melissa Satta, il gesto che fa discutere: è stata fatta fuori

Melissa Satta è stata silurata: la donna dovrà farsi carico di una nuova delusione per la triste e netta decisione. I dettagli della vicenda

Melissa Satta e Boateng, quando si sono lasciati definitivamente lo scorso 21 dicembre, avevano ammesso di voler rimanere in buon rapporti. “In totale serenità, rimarremo un punto di riferimento l’uno per l’altro per la crescita di nostro figlio”, recita il comunicato congiunto apparso sui social.

La redazione di Giornalettismo, però, ha evidenziato come ad oggi sul profilo Instagram del calciatore del Monza non vi sia più la foto in questione con la sua ex compagna. Non solo, l’ultima immagine dei due insieme risale alla scorsa estate, momento in cui avevano smentito la crisi. La donna, quindi, è stata praticamente “silurata” dall’uomo che però rimane riservato sulla sua attuale situazione sentimentale.

Melissa Satta, chi è il suo nuovo amore?

Nelle ultime settimane, intanto, si fanno già largo i rumors su un presunto nuovo amore per la Satta. Secondo il settimanale Chi, la sua nuova fiamma sarebbe Matteo Rivetti, figlio dell’ex proprietario del marchio Stone Island.

L’ex velina avrebbe conosciuto l’imprenditore ad una cena con amici in comune ed i due avrebbero fin da subito cominciato a frequentarsi. La donna, però, non ha ancora reso pubblica la relazione, a dimostrazione che soprattutto lei voglia andarci piano per evitare nuove delusioni.