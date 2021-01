Harry Potter torna in tv? Il progetto che entusiasma i fans

Harry Potter scrive un altro capitolo della sua storia? C’è un progetto che sta già entusiasmando tutti i fans del maghetto



Otto film e un successo clamoroso in tutto il mondo, pari a quello dei libro scritti da J.K. Rowling. Ma forse Harry Potter non ha ancora raccontato tutto e presto potrebbe tornare, questa volta sotto forma di serie tv. Un’anticipazione che sta già mandando in fibrillazione i fans in tutto il mondo anche se per ora non sono molte le notizie in merito.

Tutto è partito da un’indiscrezione del portale ‘ Variety’. Ci sarebbe un progetto di HBO, la la stessa rete del Trono di Spade, per far rinascere il maghetto e tutta la sua compagnia in tempi anche relativamente brevi. Ma al momento come ha spiegato ‘The Hollywood Reporter’ in realtà si tratterebbe soltanto di un progetto anche perché non c’è nessuna sceneggiatura pronta anche solo in bozza.

Quello che non è ancora chiaro è se la serie tv possa essere un sequel e quindi riprendere da dove tutto è finito sul grande schermo oppure se sarà un salto nel passato. In questo caso sarebbe quasi impossibile rivedere tornare gli attori che sono cresciuti con la saga e sono ormai adulti, come Daniel Radfcliffe ed Emma Watson.

Harry Potter, oltre 8 miliardi di dollari incassati: co sarà un nuovo capitolo?



In effetti Daniel Radcliffe, che dopo l’ultimo ciak sul set di Harry Potter si è dedicato ad altri progetti, ha sempre negato di voler ancora vestire i panni del personaggio che l’ha reso celebre. Però il progetto sta decollando tanto che recentemente i vertici della Warner (proprietaria di Hbo Max) avrebbero incontrato alcuni sceneggiatori per capire come potrebbe funzionare l’idea in tv.

I libri della saga di Harry Potter sono stati tradotti in 76 lingue e hanno venduto più di 500 milioni di copie. La saga al cinema invece ha debuttato nel 2001 con Chris Columbus a dirigere i primi due film. In tutto sono arrivati incassi superiori agli 8 miliardi di dollari più quelli incassati dai due prequel della serie “Animali fantastici”. Il terzo capitolo di questa saga dovrebbe uscire nel 2022, ma intanto l’idea di una serie tv intriga assai.