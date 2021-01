GTA 6 vicino al lancio? La possibile data di presentazione ufficiale

Continuano ad arrivare teorie relative alla presentazione di GTA 6. Ecco l’ultima ipotesi a riguardo

È sicuramente una delle saghe videoludiche più apprezzate e giocate di sempre: stiamo parlando di Grand Theft Auto. Prodotto da Rockstar Games, si tratta di un open world nel quale bisogna vestire i panni di uno o più criminali, con missioni da compiere per avanzare con la storia e ottenere sempre più successo.

L’ultimo capitolo è ormai uscito più di 7 anni fa, e i fan chiedono a gran voce GTA 6. Nel corso degli ultimi mesi, si stanno rincorrendo voci e rumors relativi al possibile annuncio ufficiale del nuovo capitolo. L’ultima indiscrezione parla di una presentazione ufficiale durante il Super Bowl 55, in programma il prossimo 7 febbraio 2021. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

GTA 6, ipotesi annuncio durante il Super Bowl

Continua a far discutere GTA 6, progetto di cui ormai si parla da anni ma che non è stato ancora annunciato ufficialmente. Secondo una teoria, la data di presentazione si avvicina: il Super Bowl 55 del 7 febbraio 2021. Come riferisce il portale Dexerto.com, il tutto è partito a seguito degli indizi relativi alla saga emersi durante la scorsa edizione del Super Bowl. In quel caso, il legame principale si trovava con la saga di Vice City, città ispirata a Miami (che ospitava proprio la finale del torneo).

Ora i fan sperano che questa ricorrenza ci sia anche quest’anno, magari proprio con l’annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games. Il Super Bowl sarebbe l’evento perfetto in questo senso, considerando la sua risonanza e l’importanza degli annunci pubblicitari durante le pause. Staremo a vedere se l’ultima teoria troverà riscontro o i fan dovranno aspettare ancora.