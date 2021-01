Il Grande Fratello Vip non cessa di regalare colpi di scena. Un tradimento è venuto a galla.

Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, nel corso della sua vita ha vissuto molte vicissitudini che l’hanno portata a soffrire in modo particolare in amore. Dai finti fidanzamenti con Gabriel Garko all’attuale relazione decennale che lei vorrebbe poter salvare, nonostante il suo compagno non si sia comportato egregiamente nei suoi confronti.

GF Vip, confessione e tradimento nella casa: “È una ferita grande”

“Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori. Ma li ha fatti anche lui. Io non gli ho puntato la pistola alla tempia imponendogli di accettare certe condizioni, perché le cose le abbiamo fatte in due. Quello che ha fatto lui a me, è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo”. Così si sfoga Rosalinda mentre Dayane Mello la ascolta. L’attrice è riuscita a ritrovare se stessa grazie alla partecipazione al programma ed ha meditato molto sulla sua storia con Giuliano Condorelli.

Rosalinda vuole comunque provare a dare una nuova opportunità a Giuliano una volta fuori dalla Casa. Lei stessa ha ribadito di sentire un sentimento vero nei suoi confronti voler provare a salvare 10 anni di storia.

All’interno del GF Vip lei non è lucida, ma nonostante ciò non vuole prendere decisioni affrettate perciò quando tornerà nel mondo reale avrà un confronto con lui e proverà in tutti i modi a capire se sarà veramente lui l’uomo che le resterà accanto.