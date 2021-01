GF Vip, comunicata la data dell’ultima puntata: concorrenti contrariati. Dovranno rimanere ancora a lungo nella casa di Cinecittà

La Casa di Cinecittà ospita i concorrenti del Grande Fratello Vip dal 14 settembre. Sono passati ormai più di quattro mesi dall’inizio del reality show per eccellenza e ancora non era certa la data dell’ultima puntata. Almeno fino a questi minuti, quando Alfonso Signorini ha comunicato a tutti i partecipanti quando potranno finalmente uscire. Ricordiamo che l’edizione più lunga di sempre, doveva inizialmente terminare a dicembre, prima di Natale. I problemi legati alla pandemia di Covid hanno procrastinato la conclusione, mandando molti in confusione. Negli scorsi giorni Stefania Orlando e soprattutto Tommaso Zorzi hanno mostrato segni piuttosto pesanti di insofferenza.

GF Vip, comunicata la data dell’ultima puntata: si chiuderà lunedì 1 marzo

Prima della puntata di lunedì 25 gennaio, Alfonso Signorini aveva scherzato in un video parlando di finale piazzata a giugno. Un brivido per tutti i Vip che non ne possono più di restare chiusi nella casa più osservata d’Italia. Ora l’annuncio definitivo dato dal conduttore durante la diretta ha sciolto ogni dubbio, sancendo definitivamente la fine per lunedì 1 marzo. Ancora cinque settimane per arrivare all’obiettivo, con il reality che supererà i cinque mesi e mezzo di durata, davvero un record. I concorrenti sono rimasti piuttosto contrariati nell’apprendere la notizia e non hanno nascosto il proprio malcontento a Signorini e a tutto lo studio. Vedremo chi sarà il primo a cedere mentalmente, anche se gli indiziati sono sempre gli stessi.