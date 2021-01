Gf Vip, annuncio a sorpresa: “Fuori dalla casa subito”

Gf Vip, il web chiede l’espulsione di una delle concorrenti del grande Fratello Vip. vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

È di nuovo polemica al Grande Fratello, con una concorrente che adesso potrebbe rischiare l’espulsione dal programma. E oltretutto, in questo ore l’ex concorrente Elisabetta Gregoraci, che verrà sicuramente ricordata come uno dei personaggi chiave di questa edizione, l’ha attaccato pubblicamente: “conoscendola non mi sorprendo. Abbiamo visto tutti come è fatta”. Di chi stiamo parlando? Di Dayane Mello che si era protagonista di uno sfogo all’interno della casa contro Tommaso Zorzi, definito dalla donna “un malato mentale” in cerca di attenzioni. Frasi molto pesanti che hanno immediatamente scatenato la rabbia del web che ha subito mandato su Twitter l’hashtag #fuoriDayane in tendenza.

Leggi anche: GF Vip choc: “Favorito perché ha problemi mentali”

Gf Vip, il commento della Gregoraci: sarà espulsa dalla casa?

Di qui, molti utenti hanno iniziato a chiedere alla Gregoraci cosa ne pensasse di queste esternazioni, e la donna ha risposto che conoscendo la modella, non vi era in fondo nulla di cui sorprendersi. Sembra comunque alquanto improbabile che il GF decida realmente di espellere la modella brasiliana, in quanto il regolamento non lo permette.

Leggi anche: Clamoroso Gf Vip, beccata nel camerino: può essere cacciata

Più probabile invece, che il conduttore Signorini nel corso della prossima puntata le chieda di rettificare quanto detto nei confronti di Zorzi, che continua ad essere uno dei concorrenti più amati sia fuori che all’interno della casa. E sono in molti a sostenere che sarà lui il vincitore designato di questa edizione.