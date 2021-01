Flavio Insinna, l’annuncio commuove gli italiani – VIDEO 

Flavio Insinna, importantissimo annuncio attraverso il proprio profilo Instagram. Un appello che commuove gli italiani data la delicatezza dell’argomento.

Nessuna battuta questa volta. Niente risate ma solo un tono deciso con una richiesta seria allo Stato italiano. Il conduttore Flavio Insinna ha infatti usato il proprio profilo Instagram per lanciare il un messaggio importantissimo in un data significativa: “Cinque anni fa Giulio Reggeni veniva rapito, per essere torturato e poi ucciso dai servizi segreti egiziani. Ci uniamo alla famiglia per chiedere verità e giustizia per Giulio”, scrive infatti il 55enne di Roma.

Flavio Insinna e la richiesta allo Stato italiano

Ma il noto volto televisivo ha registrato anche un video con tanto di tag al Premier Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio per evidenziare la stessa richiesta: “Verità per Giulio Reggeni, verità per Giulio Reggeni. Non ci stancheremo mai di dirlo, di ripeterlo. Non ci stancheremo mai di chiedere verità per Giulio Reggeni”.