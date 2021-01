Fabrizio Corona fa una rivelazione che non passa inosservata agli occhi attenti dei suoi fan.

Fabrizio Corona è tornato in trend nelle pagine di gossip dopo essersi legato sentimentalmente ad Asia Argento. L’annuncio è stato dato da lui stesso attraverso i social, dove ha già pubblicato due foto che li ritraggono assieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso sorprende tutti: la notizia è incredibile

L’amore potrebbe curare ogni male ma, stando alle ultime dichiarazioni fatte dall’ex “Re dei Paparazzi”, non è così. Infatti le parole rilasciate da lui fanno pensare ad un periodo tutt’altro che positivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Aurora Ramazzotti a cuore aperto: “È grazie a lui se sto meglio”

Fabrizio Corona, sorriso amaro: “Pieno di gravi problemi” – FOTO

Fabrizio Corona nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto su Instagram. È in macchina e sorride, ma quello della foto è un sorriso amaro che cela dietro di se un periodo negativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Melissa Satta, il gesto che fa discutere: è stata fatta fuori

“Pieno di gravi problemi ma sorrido, come sempre”, questa è la frase che accompagna lo scatto e che subito ha allarmato parte dei suoi fan, mentre altri ironizzano riprendendo episodi del suo passato. Un utente scrive: “Occhio a sorridere, che non ti caschi un dente come l’ultima volta”. Un altro invece: “Hai sempre avuto problemi. Non vedo cosa sia cambiato da ieri”.