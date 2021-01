Esonero Gattuso, clamorosa idea di ADL per la panchina 

Napoli, possibile terremoto con esonero di Gattuso: se non dovesse esserci la svolta nelle prossime gare, è pronta la rivoluzione. E spunta un’idea incredibile per la panchina.

Gennaro Gattuso ora rischia inevitabilmente dopo il tracollo di ieri a Verona e l’attuale 7° posto rispetto ai sogni di gloria di inizio stagione. La città insorge a causa di scelte scellerate e un’involuzione totale, ma ad aver terminato la pazienza dopo risultati altalenanti e un tonfo in classifica sarebbe direttamente Aurelio De Laurentiis. Il presidente, in caso di mancato cambio di rotta nel prossimo mese, sarebbe infatti pronto all’ennesima rivoluzione seppur a malincuore.

Esonero Gattuso, i nomi per la panchina del Napoli

Così spuntano già i primi nomi in caso di ribaltone. Oltre alla vecchia idea relativa a Luciano Spalletti, nome già contattato da ADL prima dell’esonero di Carlo Ancelotti, spunta il sogno Massimiliano Allegri ma che difficilmente accetterebbe di entrare a stagione in corso. Così come è da depennare la suggestione legata a Maurizio Sarri, considerando come si è lasciato col suo vecchio presidente. E allora – rivela il CorSport – ecco l’ultima idea: Rafa Benitez, fresco dell’addio al Dalian in Cina.