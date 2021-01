Elisa Isoardi pronta per il grande salto: in arrivo annuncio bomba. La bella conduttrice televisiva potrebbe prendere parte al famosissimo reality

L’abbiamo lasciata come una delle grandi protagoniste di “Ballando con le Stelle” e potremmo ritrovarla protagonista di uno dei reality più famosi della nostra Tv. Elisa Isoardi è in corsa per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un’indiscrezione rilasciata da Tv Blog e da altri siti specializzati, che vorrebbero la bella conduttrice tra gli altri naufraghi in Honduras. La sua vita privata ha fatto parecchio discutere nei contenitori di gossip negli ultimi mesi. Dopo la love story con Salvini, ci sono state parecchie chiacchiere anche sul feeling con Raimondo Todaro, suo partner a Ballando.

Tra mosse sensuali e sguardi intensi, nemmeno l’infortunio al piede sembra averla fermata. Elisa si è calata perfettamente nella parte, tornando alla ribalta del piccolo schermo dopo aver sostituito Antonella Clerici a “La prova del cuoco“.

Elisa Isoardi pronta per il grande salto: potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi 2021

Dal punto di vista professionale, come anticipato dall’ultima puntata di Verissimo, la Isoardi potrebbe lasciare la Rai per sbarcare a Mediaset. la partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, sarebbe un palcoscenico ideale. Il viaggio a Palapa dovrebbe essere programmato per il 15 marzo e tra i naufraghi ha buone chance di esserci anche la bella Elisa. Ancor più probabile dopo essere sfumata la sua partecipazione al programma “Il Cantante Mascherato“, che vedrà Caterina Balivo all’interno della giuria al suo posto.

Chi non sarà presente su Canale 5 per l’occasione è invece Alvin, inviato delle ultime edizioni condotte da Alessia Marcuzzi. Alberto Bonato ha specificato su Instagram nei giorni scorsi che ha altri programmi per il futuro. Molto probabilmente dietro al rifiuto c’è l’idea di condurre una nuova trasmissione tutta sua.