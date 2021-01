L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese.

Nonostante le varie strette del Governo, le nuove positività scendono di poco sotto i 10.000 casi giornalieri. L’Italia resta ancora divisa in zone gialle, arancioni e rosse e la zona bianca resta un miraggio per molte regioni.

Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva e tornano a crescere anche quelli nei reparti ordinari. Sono 2.421 i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 21 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati fornitici dal ministero della Salute, sono 150. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.424 pazienti, in aumento di 115 unità rispetto a ieri.

Coronavirus, bollettino 25 gennaio: 8.561 contagi e 420 morti

La curva epidemica, anche se di poco, sta iniziando a scendere. Nella giornata di ieri si erano registrate 11.629 nuove positività mentre il bollettino di oggi, lunedì 25 gennaio, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 8.561 persone. I decessi 420 sono mentre il numero di guariti è di 15.787.

• 8.562 contagiati

• 420 morti

• 15.787 guariti

+21 terapie intensive | +115 ricoveri

143.116 tamponi

Tasso di positività: 6,0% (+0,6%)

1.382.893 vaccinati totali

