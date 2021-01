Cina, gli altri 10 minatori sono morti: un altro è disperso

Nella giornata di ieri erano stati salvati 11 dei 22 minatori intrappolati sottoterra, quest’oggi altri 10 sono stati trovati morti: uno è disperso

Ieri i soccorritori erano riusciti a salvare undici dei ventidue minatori cinesi rimasti bloccati due settimane fa a 600 metri sottoterra. Quest’oggi, purtroppo, le notizie giunte dalla Cina non sono state altrettanto buone. Altri dieci minatori sono stati rinvenuti morti, mentre uno è ufficialmente disperso.

Cina, minatori bloccati sottoterra: la ricostruzione dell’incidente

Tutto è nato dall’esplosione dello scorso 10 gennaio nella miniera d’ora di Qixia, nella provincia orientale di Shandong. I soccorritori, pur con molte difficoltà, hanno iniziato a lavorare fin da subito senza sosta per salvare gli operai bloccati sotto terra. Il primo operaio tirato in salvo ieri non si reggeva in piedi da solo a causa delle ferite e della debolezza fisica. Purtroppo quest’oggi, invece, la tragedia ha confermato quel che ci si aspettava già.

