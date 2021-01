UFFICIALE – Terremoto in Premier League, è stato esonerato! 

Clamoroso in Premier League: è stato esonerato poco fa. Arriva l’annuncio ufficiale del club inglese.

Ribaltone in casa Chelsea: è stato esonerato Frank Lampard. Fatale per la sconfitta di ieri per 2-0 in casa del Leicester City e l’attuale 9° posto in classifica. Insomma, un fallimento totale rispetto all’obbligo europeo distante ora 4 e 5 lunghezze per quanto riguarda l’Europa League e la Champions League.

Chelsea, esonerato Frank Lampard

Non una distacco impossibile, ma il problema sono le numerose squadre che dividono il Chelsea dalla zona in questione: ben tre adesso. La formazione di Stamford Bridge è infatti alle spalle di Aston Villa sempre a 29 punti, West ham a 32 ed Everton a 32. Servirà dunque una scalata non indifferente per centrare l’obiettivo minimo stagionale.

Potrebbe interessarti anche —-> Esonero Gattuso, clamorosa idea di ADL per la panchina

Impresa possibile solo con una scossa secondo il patron Roman Abramovic. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale: “Questa è stata una decisione molto difficile, e non che il proprietario e il Consiglio abbiano preso alla leggera. Siamo grati a Frank per quello che ha ottenuto nel suo tempo come Head Coach del Club. Tuttavia, i risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le aspettative del club, lasciando il club a metà classifica senza un percorso chiaro per un miglioramento continuo”.