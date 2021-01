Calciomercato Milan, chiusa la prima trattativa in uscita: dopo Meite e Mandzukic, il Diavolo chiude anche una cessione.

Dopo gli acquisti di Soualiho Meité e Mario Mandzukic, il Milan ora si muove anche in uscita. Come infatti riferisce SkySport, è praticamente fatta per la cessione in prestito del giovanissimo Lorenzo Colombo in Serie B. L’attaccante classe 2002, che vanta già un gol in Europa League con i rossoneri, si trasferirà infatti alla Cremonese dove potrà ottenere un prezioso minutaggio e forgiarsi al meglio in vista del rientro estivo a Milanello.

Calciomercato Milan, ceduto Colombo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Colombo (@lorenzo.colombo29)

La formula dell’operazione è il prestito secco e gratuito per i prossimi sei mesi. Un affare concluso anche grazie all’ottimo rapporto con Ariedo Braida, attuale dirigente del club di Cremona nonché storico ex milanista. Ed è stato proprio grazie a questo fattore che il baby talento si trasferirà in grigio-rosso e non al Brescia che anche aveva tentato di assicurarsi il 18enne. Colombo, dunque, approderà alla corte di Fabio Pecchia con un obiettivo preciso: convincere e cercare di risollevare la squadra dall’attuale e pericoloso 14esimo posto.