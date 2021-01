Calciomercato Juventus, arriva la stella della Serie A: super scambio

La Juventus è pronta a chiudere il calciomercato con un super scambio. Andiamo a vedere il colpo nel mirino della dirigenza bianconera.

La Juventus dopo la vittoria della Supercoppa Italiana sembra essersi ritrovata, con la dirigenza pronta a chiudere il calciomercato con un regalo a mister Andrea Pirlo. Infatti, nonostante i risultati altalenanti, l’allenatore ha sempre goduto della fiducia della dirigenza, ripagata dal primo trofeo stagionale. Al ritorno in campionato, infatti, la Juve è riuscita a conquistare la vittoria in scioltezza contro il Bologna, confermando l’entusiasmo visto a Reggio Emilia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan: assalto ad un leader di Pioli, pronta l’offerta

Adesso il Ds Fabio Paratici sembrebbe pronto a proporre al presidente Andrea Agnelli un’affare last minute, da chiudere nei prossimi sei giorni. Infatti Pirlo è ancora alla ricerca di un altro attaccante puro da alternare ad Alvaro Morata. La scelta sarebbe ricaduta nuovamente su Edin Dzeko. L’esperto attaccante bosniaco ha letteralmente rotto con Paulo Fonseca, che lo ha lasciato ai box nel match contro lo Spezia. Andiamo quindi a vedere come i bianconeri pensano di portare a termine la trattative.

Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Dzeko: la Roma ci pensa

L’attaccante è una delle priorità di mister Andrea Pirlo, che cerca un arma in più in fase offensiva. Infatti i bianconeri continuano a trattare con il Sassuolo per l’acquisto del giovane e promettente Gianluca Scamacca. Ma al momento l’attaccante in forza al Genoa sembrebbe più un colpo per il futuro. Così viste le ultime vicende in casa Roma, Paratici fiuta il colpo Edin Dzeko. Il dirigente juventino, infatti, potrebbe intavolare uno scambio con i Friedkin.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, la Roma apre ad uno scambio: via due big

Sul piatto della roma ci finirebbe Federico Bernardeschi, una delle delusioni del mercato bianconero, visto che da quando è tra le fila della Juventus, l’ala non è riuscita a confermare la vena realizzativa vista durante la sua esperienza alla Fiorentina. Sia Dzeko che Bernardeschi hanno un contratto in scadenza nel 2022, per questo motivo si potrebbe addirittura lavorare ad uno scambio secco. La Juventus inoltre continua a lavorare per il futuro e nel mirino ha anche il giovane Joshua Zirkzee, attaccante del Bayern Monaco.