Berlusconi: “Nessun sostegno a Conte da Forza Italia”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha parlato dell’attuale situazione governativa ammettendo che dal suo partito non ci sarà alcun sostegno a Conte

L’Ansa ha riportato alcune dichiarazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in merito all’attuale situazione politica. “Non c’è alcuna trattativa in corso, né da parte mia, né da parte dei miei collaboratori, deputati o senatori di Forza Italia per un eventuale sostegno di qualsiasi tipo al governo in carica”. Poi continua: “L’implosione di questa maggioranza, sotto il peso delle sue contraddizioni, è la naturale conseguenza della sua origine improvvisata e contraddittoria. Era finalizzata esclusivamente ad impedire al centro-destra di governare”.

Berlusconi chiede un gruppo di lavoro a Forza Italia per piano vaccini

Forza Italia ha pubblicato una nota ufficiale con la richiesta di istituire un gruppo di lavoro per redigere un gruppo vaccini ufficiale “di fronte oramai all’evidente difficoltà del governo nella distribuzione dei vaccini contro Covid”.

Il leader Silvio Berlusconi ha chiesto al responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, di istituirlo per “garantire massima copertura”. “E’ necessario ristabilire le giuste priorità tra le categorie a rischio”, si precisa.