Aurora Ramazzotti ha affrontato un discorso delicato che sta superando solo grazie all’intervento di una persona in particolare.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è sempre molto attiva sui social. Ad Aurora piace confrontarsi con i suoi fan e interagire con loro, questo un suo modo per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Negli ultimi giorni di lei si è parlato tanto a causa delle confidenze fatte da Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello e anche per un suo possibile esordio in prima serata come inviata alle Honduras per conto di Ilary Blasi.

Aurora Ramazzotti a cuore aperto: “È grazie a lui se sto meglio”

Aurora Ramazzotti su Instagram non ha peli sulla lingua e non si risparmia neanche quando i suoi followers le fanno domande sulla sua vita privata. È sempre schietta e diretta ed il suo seguito la ama anche per questo.

In questi giorni Aurora ha deciso di seguire le altre fashion blogger giocando al “vero o falso” e un utente curioso le ha chiesto se avesse mai fatto sedute di psicoterapia. faccio psicoterapia. “Ci sto andando e mi sta aiutando molto”, è stata la risposta.

La ragazza poi, aprendosi come un libro ha risposto anche alla domanda su un suo crollo emotivo durante il lockdown. “Credo fosse il prodotto di un anno emotivamente impegnativo, un mese di covid e l’incertezza di ciò che ci aspettasse. Per rimettermi in sesto sono andata da Giacomo Spazzini, in cerca di supporto e motivazione e ora sto decisamente riprendendo le forze.”