Whatsapp, tantissime novità in arrivo: una è già disponibile

Anche in questo 2021, WhatsApp è pronta a migliorarsi, con l’arrivo di tantissime novità. Andiamo a vedere quali sono e come utilizzarle.

In questo inizio di 2021 non sono mancati i passi falsi per WhatsApp, che però promette agli utenti tantissime novità per aggiornare l’applicazione. Una scelta per l’azienda di Menlo Park proprio per farsi perdonare, visto il polverone alzato dai nuovi termini di servizio. Infatti per rimediare al calo di utenza, l’applicazione è pronta a lanciare tantissime nuove funzioni, per sbaragliare nuovamente la concorrenza di Telegram e Signal.

Ad oggi l’applicazione di messaggistica conta più di due miliardi di utenti in tutto il mondo e non ha intenzione di fare passi indietro, Così arriva l’annuncio di quattro nuove funzioni, di cui una già disponibile. Infatti proprio quella già utilizzabile sull’app è il cambio di sfondo per ogni chat, un accorgimento estetico che però ha fatto felice milioni di utenti. Andiamo quindi a vedere quali saranno le tre novità assolute che arriveranno in questo 2021.

WhatsApp, tre novità in programma per quest anno: utenti soddisfatti

Abbiamo già antipato ampiamente la novità già disponibile sull’applicazione, ossia quella del cambio di sfondo per ogni chat. Ma le più grandi novità per WhatsApp ancora devono diventare realtà. La prima, per ordine di importanza è il supporto multi-dispositivo. Infatti con questa nuova funzione potremo usare l’applicazione su più dispositivi contemporaneamente. L’app ci permetterà di utilizzare fino a 4 dispositivi, garantendo così il multi-tasking.

Mentre invece tra le funzioni più attese troviamo senza ombra di dubbio il “Leggi Dopo“. Quante volte ci è capitato di essere indaffarati e di non poter leggere un messaggio, bene adesso sarà proprio WhatsApp a venirci in aiuto. Infatti con la nuova funzione, tenendo premuto sulla chat, apparirà la scritta “leggi dopo”, che ci pinnerà il messaggio in modo da non perderlo tra le chat e di recuperarlo facilmente in seguito. Alla Nuova funzione sarà dedicata una vera e propria sezione all’interno dell’app.

Infine troviamo un’altra funzione attesissima soprattutto da chi WhatsApp lo utilizza per lavorare. Infatti WhatsApp è pronta ad implementare le chiamate vocali e video da Whatsapp Web e da pc. Attualmente possiamo chiamare solamente attraverso la versione smartphone dell’applicazione, ma ancora una volta l’azienda di Menlo Park decide di implementare la nuova funzione. Ancora non si sa quando sarà disponibile, ma a breve potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.