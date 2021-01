Usa, donna uccide i cinque figli: dopo incendia casa e si suicida

Una donna negli Stati Uniti ha ucciso i suoi cinque figli, per poi incendiare casa e suicidarsi: Oreanna Myers, così si chiamava, ha anche lasciato una lettera al marito

Tragedia immane in West Virginia, negli States, dove una donna ha ucciso i suoi cinque figli prima di incendiare casa e suicidarsi. Ad inizio dicembre pare che la famiglia fosse rimasta vittima di un incendio scoppiato nell’abitazione.

Dopo la morte della donna, la venticinquenne Oreanna Myers, è stata trovata una lettera che ha fatto emergere un’altra verità. In questa ha spiegato da non essere abbastanza forte da sconfiggere i suoi demoni. La missiva è indirizzata al marito: “Mi spiace di averti deluso e di aver deluso i nostri bei ragazzi”. Poi si è scusata per il suo crimine.

A morire sono stati i tre figli di Myers ed i due figliastri del precedente matrimonio del marito. I piccoli avevano un’età compresa tra gli uno dei sette anni.

Usa, donna uccide i cinque figli: i dettagli della tragedia

La Myers soffriva di depressione ed a sconvolgerla era stato il fatto che suo marito fosse rimasto con suo padre per due settimane anziché con lei ed i bambini nella casa fuori Williamsburg. Questo, emerge dalla notizie provenienti da oltreoceano, era accaduto per problemi logistici legati alla professione di Sloan.

Dopo aver spento le fiamme, i vigili hanno trovato i corpi delle giovani vittime all’interno dell’abitazione. La donna è stata trovata morta fuori casa vicino a un tavolo da picnic, con un fucile di fianco a lei. I piccoli hanno ricevuto un colpo d’arma da fuoco in testa.