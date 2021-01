Teo Mammucari è uno dei volti più amati dagli italiani. Come molti suoi colleghi, anche lui prima di esordire in televisione faceva un altro lavoro.

L’esordio di Teo Mammucari sul grande schermo è avvenuto nel 1995, quando inizia a lavorare prima come conduttore di Scherzi a parte e poi come conduttore del Seven Show. Il maggior successo però per il conduttore romano arriva nel 2000 quando conduce Libero, programma basato su scherzi telefonici, andato in onda su Rai 2 per quattro edizioni. Ma prima dell’esordio in TV che lavoro faceva Teo Mammucari?

Teo Mammucari: che lavoro faceva prima di esordire in televisione

Teo Mammucari dal 2019 è il quarto giudice per il quarto anno consecutivo di Tu si que vales, il talent show del sabato sera in onda su Canale 5. Il conduttore romano è molto amato dal pubblico perché simpatico e dotato di una forte ironia. Inoltre al pubblico piace molto vederlo litigare con un altro membro della giuria, Rudy Zerbi.

Il suo talento nella conduzione però è rimasto all’ombra di tutti per un certo lasso di tempo. Infatti è all’età di 31 anni che Teo inizia a lavorare come conduttore di Scherzi a Parte. Prima però, l’ex marito di Thais Souza Wiggers (ex Velina), ha lavorato come animatore turistico nei villaggi.