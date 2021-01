Papa Francesco, l’annuncio dal Vaticano fa preoccupare i fedeli 

Papa Francesco, la notizia che giunge dal Vaticano fa allarmare i fedeli. Problemi di salute per Sua Santità e modifiche al calendario ecclesiastico.

Nuovi piccoli problemi di salute per Papa Francesco. Sua Santità, infatti, stamattina sarà costretto a dare forfait a causa della stessa sciatalgia che lo aveva costretto al riposo già la sera della vigilia di Capodanno. Al suo posto alla Cattedra della basilica Vaticana ci sarà sua eccellenza mons. Rino Fisichellla.

Papa Francesco, torna la sciatalgia

Come riferito dal portavoce del Vaticano Matteo Bruni, per lo stesso motivo è stato rimandato l’incontro con il Corpo Diplomatico in programma domani mentre i Vespri per la conclusione della settimana di preghiera saranno affidati a sua eminenza cardinale Kurt Koch.

Papa Bergoglio dovrebbe comunque guidare la preghiera dell’Angelus prevista alle 12.00 nella Biblioteca del Palazzo Apostolico. A dimostrazione che servirebbe nient’altro che appena di un po’ di riposo per il pontefice: niente di particolare se non parecchio fastidioso nel momento più intenso dell’infiammazione.

Santo Padre che intanto ieri ha twittato il seguente messaggio di fede: “La Parola di Dio ci consola e incoraggia. Allo stesso tempo provoca la conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell’egoismo. Perché ha il potere di cambiare la vita, di far passare dall’oscurità alla luce”.