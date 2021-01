Meteo, nuovo ciclone durante questa domenica: tempeste in arrivo

Non si arresta il clima d’incertezza del meteo italiano, con un nuovo ciclone pronto a colpire questa domenica: piogge battenti su gran parte del paese.

La seconda ed ultima parte del weekend si rivelerà ancora più difficoltosa dal punto di vista meteo, con l’arrivo di un nuovo ciclone. Infatti la circolazione fredda colpirà gran parte della penisola, assicurando una domenica tempestosa su diversi angoli del paese. Un vero e proprio peggioramento rispetto alla tregua di venerdì, con le piogge che torneranno a tartassare il paese. Inoltre insieme alle precipitazioni avremo anche forti venti di Libeccio.

Qualche lieve miglioramento lo potremo notare durante le ore del tardo pomeriggio. Infatti una volta superato il clima tempestoso, il meteo darà segnali positivi a partire dalle zone centrali ed in seguito anche al Sud Italia, con proprio il settore meridionale che è stato il più colpito dalla pandemia. Ma il miglioramento sarà temporaneo, visto che con la nuova settimana avremo nuovamente un clima capriccioso, con temperature che si abbasseranno.

Meteo, nuovo ciclone sull’Italia: piogge su gran parte della penisola

Una nuova vasta circolazione depressionaria è pronta a circolare sulla penisola italiana, andando così a provocare un nuovo peggioramento dal punto di vista meteorologico. Questo nuovo ciclone inizierà a far sentire il suo effetto proprio durante la mattinata di questa domenica, per poi ripresentarsi ancora più potente nella gioranta di domani. Le temperature sono in diminuzione, mentre le piogge colpiranno gran parte del paese. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un tempo maggiormente instabile specialmente nella parte est del settore. Infatti le prime piogge di giornata si abbatteranno sul Friuli Venezia Giulia ed in Romagna. Nel corso della giornata, queste piogge, si attenueranno lasciando spazio a cieli nuvolosi. Tempo migliore, invece, nella parte ovest, con cieli sereni o poco nuvolosi tra Piemonte e Lombardia. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra gli 8 e gli 11 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un tempo in prevalenza piovoso su gran parte del settore. Infatti già dal mattino avremo piogge e rovesci che colpiranno le regioni tirreniche di Toscana e Lazio. Mentre invece sulla dorsale dell’Appennino avremo neve a partire dai 600/900 metri. Piogge più lievi, invece sul versante Adriatico. Ad ogni modo su entrambe le coste le precipitazioni saranno in attenuazione in serata. Le temperature sono in lieve calo, con massime tra i 10 ed i 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo in peggioramento, specialmente sul versante tirrenico dove le pioggge e veri e propri temporali colpiranno la Campania. Lievi piogge anche su Basilicata e Calabria. Mentre invece avremo un tempo migliore sul versante ionico, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Puglia. Bene anche la Sicilia dove prevale un tempo sereno, con solamente qualche lieve pioggia locale. Le temperature sul settore meridionale sono in calo, con massime tra gli 11 ed i 16 gradi.