Juventus-Bologna, streaming gratis: dove vedere il match in diretta

Manca poco al lunch match di Serie A tra Juventus e Bologna. Andiamo a vedere dove seguire la partita dell’Allianz Stadium in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Bologna. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 12:30 per la partita valida per la 19esima ed ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Un’occasione ghiottissima soprattutto per i bianconeri, visti i passi falsi di Milan ed Inter. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre pronte a battagliare per 90 minuti.

Partiamo dai padroni di casa della Juventus che, galvanizzati dalla vittoria della Supercoppa Italiana, sono pronti a ricucire lo strappo dal Milan capolista. Con una vittoria la squadra di Andrea Pirlo andrebbe a meno sette punti, con il match contro il Napoli ancora da recuperare. Ma contro gli emiliani, l’allenatore dovrà fare a meno di numerose assenze, tra cui Alex Sandro, Paulo Dybala e Matthijs De Ligt.

Dall’altra parte troviamo un Bologna che al momento è in piena in piena corsa per la salvezza, con venti punti già conquistati. Sinisa Mihajlovic però vorrebbe un cammino migliore per i suoi ragazzi ed è pronto a fare il colpo grosso all’Allianz Stadium. Ma l’allenatore serbo dovrà fare a meno del terzino Ibraihima Mbaye e del centrocampista Gary Medel. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita in diretta ed in streaming gratis.

Juventus-Bologna, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match dell’Allianz Stadium delle 12:30 tra Juventus e Bologna verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, che offrirà il big match del mercoledì valevole per la 19esima giornata di Seri A. Dazn, come sempre, offrirà un ampio pre-partita e le ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.