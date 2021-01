Isabella Rossellini è una delle attrici di maggior successo nonché una delle più note figlie d’arte del mondo del cinema.

Isabella Rossellini non ha bisogno di presentazioni. È una delle attrici che ha recitato in moltissimi film sia in Italia che negli Stati Uniti. Oggi continua ad essere un punto di riferimento per i più giovani e una presenza fissa nel panorama internazionale. La Rossellini sta lavorando a numerosi progetti in cantiere e questo non fa altro che sottolineare la sua versatilità e la sua natura di artista poliedrica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Pino Daniele, lo sapevi che…? 5 curiosità su di lui: da Sanremo a Bob Marley

Isabella Rossellini, dal set all’amore con Scorsese: 5 cose che non sai