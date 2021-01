iPhone 13 cambia tutto: il design sarà completamente rivisto

Grandi novità in arrivo per gli iPhone 13. Il design potrebbe essere completamente rivisto: tutti i dettagli

Apple potrebbe pensare ad una vera e propria rivoluzione con il lancio degli iPhone 13. Stando a quanto riferisce il quotidiano DigiTimes, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe in mente un restyling completo per ciò che riguarda il design, con alcune novità molto interessanti e che andranno ad interessare l’aspetto del melafonino.

L’idea è quella di rendere migliore e più moderna soprattutto la parte frontale dello smartphone, con alcune rivisitazioni. Si parla di un assottigliamento della porzione superiore del display, dedicata al Face ID. Altro punto di discussione è il notch, che potrebbe essere ridotto ulteriormente. Qualora il tutto venisse confermato, si vedrebbe un design generale molto più simile ad alcuni dei dispositivi Android della concorrenza.

iPhone 13, alcune novità svelate in anteprima

Apple sta lavorando per rendere il design di iPhone 13 unico e come mai visto prima d’ora. Tante le novità al vaglio, tra le quali si parla di un assottigliamento della porzione del display dedicata al Face ID. Componente dedicata al riconoscimento del volto in 3D, è al momento presente solo su alcuni dispositivi Huawei del passato. Il colosso di Cupertino starebbe pensando ad alcuni miglioramenti in questo senso, che riguarderanno anche le aziende produttrici.

Stando a quanto riportato dagli esperti di DigiTimes, ci sarebbe un accordo di forniture dei materiali con Foxconn e LG Innotek. Inoltre, la produzione della fotocamera frontale dovrebbe passare ad O-Film. Maggiori dettagli saranno sicuramente svelati nel corso dei prossimi mesi, ma Apple sembra già avere le idee piuttosto chiare.