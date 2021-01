GF Vip, incendiata auto di ex concorrente: grandissima paura per quanto accaduto proprio nel corso delle ultime ore.

Grandissima paura in queste ore per Serena Enardu, ex concorrente di ‘Grande Fratello Vip‘, ‘Temptation Island‘ e ‘Uomini e Donne‘. La nota influencer, infatti, è stata vittima di un attentato incendiario ai danni della sua auto, una Land Rover parcheggiata nei pressi dells sua abitazione a Quartu Sant’Elena. L’episodio si è verificato nella tarda serata di sabato e soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato guai peggiori.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Domenica In, colpo di scena in diretta: Mara Venier senza parole

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip choc: “Favorito perché ha problemi mentali”

GF Vip, incendiata l’auto di Serena Enardu: non è la prima volta

Serena Enardu, dunque, finisce nuovamente nel mirino dei malviventi: già la scorsa estate l’auto della showgirl sarda era stata già incendiata. Ecco quanto ammesso da lei stessa in alcune Storie di Instagram: “Buona domenica, che notte di fuoco. C’è poco da ridere. Non ci sono parole per quello che è successo. Sono consapevole che nel mondo ci sono persone belle e brutte e ogni tanto bisogna fare i conti con queste ultime. Vi ringrazio di cuore per l’affetto e il sostegno che mi date. Tutto a posto”.