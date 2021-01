GF Vip choc: “Favorito perché ha problemi mentali”

Una nuova polemica rischia di farsi largo nelle prossime ore all’interno del GF Vip, dopo le parole di una concorrente che ha rivelato: “E’ favorito perché ha problemi mentali”

Le ultime dichiarazioni di Dayane Mello rischiano di alzare un polverone nei prossimi giorni all’interno del Grande Fratello Vip. Nella serata di ieri, infatti, la modella brasiliana ha attaccato la produzione con pesanti insinuazioni. Secondo la donna, gli autori starebbero facendo di tutto per favorire Tommaso Zorzi a discapito degli altri. In che modo? Uno degli esempi riguarderebbe la playlist di canzoni riprodotte all’interno della casa che, a sua detta, piacerebbero solo a Zorzi e servirebbero a gestire i suoi attacchi di panico.

GF Vip choc, le parole della Mello contro Zorzi

La Mello si è sfogata in presenze di Samantha De Grenet, Adua Del Vesco e Carlotta Dell’Isola. Le altre, però, sono rimaste in silenzio ad ascoltare: “Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata di mente. Una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fo***o di noi. Solo perché ha crisi d’ansia ed i suoi problemi mentali, e noi qui come rin*****i. Non mi va bene. È una festa, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti c***i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

Dayane Mello e Tommaso Zorzi restano, comunque, tra i concorrenti più forti di questa edizione ed entrambi sono candidati alla vittoria finale.