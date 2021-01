Clamoroso Gf Vip, beccata nel camerino: può essere cacciata 

Gf Vip, colpo di scena: una protagonista del programma rischia di essere cacciata per condotta. Ecco cosa ha scoperto la produzione.

Clamoroso al Grande Fratello Vip: un concorrente potrebbe essere allontanata per condotta inopportuna. Si tratta in particolare di una donna. Questa – secondo quanto rivela Gabriele Parpiglia su Chi Magazine – sarebbe ‘molto rock’ tanto da bere molto, troppo, e ascoltare musica rap a pallettoni prima di qualsiasi diretta. Un comportamento decisamente al limite, anzi del tutto oltre, che mette puntualmente in grande imbarazzo la produzione del programma che la avrebbe mandato anche un ultimatum in queste ore.

Gf Vip, ultimatum per una protagonista

“O la smetti di bere, o ti cacciamo”. Sarebbe stato questo il messaggio forte e chiaro recapitato alla protagonista il cui nome non è stato svelato. L’indizio, tuttavia, potrebbe giungere da una possibile assenza alla prossima puntata. Parliamo infatti di un personaggio presente negli studi e non in casa. Qualche telespettatore credere di aver capito l’indiziato e si vocifera di Myriam Catania, ma non ci sono conferme. Nel frattempo, a prescindere dall’identità, chi gestisce l’appuntamento sembra non aver più pazienza.