Francesca Cipriani scossa in diretta tv: racconto agghiacciante in queste ore da parte della 36enne originaria di Popoli.

Ve lo avevamo già raccontato esattamente sei giorni fa e adesso Francesca Cipriani torna su quell’episodio che le ha letteralmente cambiato la vita. La 36enne originaria di Popoli, infatti, è stata sequestrata e violentata diversi anni fa e ora trova nuovamente il coraggio di dirlo a tutti nel corso della puntata odierna di ‘Domenica Live‘, programma televisivo condotto da Barbara D’Urso che va in onda ogni domenica pomeriggio su Canale 5.

Francesca Cipriani racconta il suo dramma in diretta tv: pubblico impietrito

Ecco le parole pronunciate in diretta tv da Francesca Cipriani: “In passato sono stata sequestrata e violentata e mi ha salvato alla fine mia madre. Ho provato a liberarmi in ogni modo, ma senza riuscirci perché lui aveva più forza rispetto a me. Non ce la facevo più a urlare e mi sono anche sentita male. Adesso lo sto raccontando di corsa, ma è stato un calvario assurdo. Per fortuna, poi, mi ha liberato e sono riuscita a scappare. Mia madre mi ha portato immediatamente al pronto soccorso e poi abbiamo denunciato la violenza. Sono passati 17 anni da quel giorno”.

Un racconto a dir poco agghiacciante, che ha scosso gli ospiti presenti in studio e i tantissimi telespettatori che seguono il programma da casa.