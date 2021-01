Fiamme in casa, muore una persona nel casertano 

Fiamme in casa: dramma terribile in queste ore nel casertano. Una persona è morta e altre due sono state miracolosamente salvate dai vigili del fuoco.

Dramma nel casertano: un uomo ghanese è morto a causa di un terribile incendio divampato nell’abitazione in cui viveva. L’incidente è avvenuto precisamente a Castel Volturno e non è ancora nota la causa delle fiamme. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che avevano notato il rogo scoppiato in maniera rapida e feroce. Le fiamme, infatti, hanno poi coinvolto anche un altro appartamento situato all’ultimo piano di un piccolo palazzo.

Potrebbe interessarti anche —-> Lombardia, corriere Amazon sequestrato e rapinato: arrestati i responsabili

Fiamme in casa, c’è una vittima: salvate due persone

Nella casa, al momento del caos, c’erano altre due persone. Una era la moglie dell’uomo che – insieme all’altra – è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. L’uomo, invece, è deceduto per le gravissime ustioni riportate e per il fumo inalato in quei momenti di disperazione. Saranno i superstiti, ora, a raccontare cosa sia precisamente accaduto in quei minuti.