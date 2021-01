Domenica In, colpo di scena in diretta: Mara Venier senza parole

Domenica, in, momenti di forte imbarazzo per Mara Venier durante l’intervista all’attore Franco Neri. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Momenti di imbarazzo vissuti da Mara Venier durante la diretta di Domenica In. La conduttrice infatti ha ospitato e intervistato nel suo programmo Franco Neri, attore con cui è legata da anni da una profonda amicizia. E difatti per larghi tratti, è realmente sembrato di assistere nel corso dell’intervista a un dialogo tra vecchi amici che riuscivano parlarsi con grande confidenza. Ma proprio per questo in fondo, a un certo punto l’attore ha rivolto alla Venier una domanda che ha letteralmente lasciato senza parole la conduttrice.

Domenica In, Mara Venier senza parole dopo la frase di Franco Neri

Cosa avrà mai detto Franco Neri per mettere in imbarazzo una conduttrice navigata come la Venier? Semplice, l’uomo le ha a un certo punto ricordato di non aver ancora ricevuto l’invito per il suo matrimonio. Un’affermazione che ha letteralmente raggelato la conduttrice che inizialmente, ha replicato al suo ospite negando fosse vero, e che il suo invito invece era stato spedito.

Franco Neri però ha continuato ad affermare che lui non lo aveva mai ricevuto, ed effettivamente a un certo punto la Venier ha ammesso che a causa di un errore, una cinquantina di inviti erano andati effettivamente persi tra cui quello dell’attore. Di sicuro, si è trattato di un momento molto imbarazzante per la conduttrice.