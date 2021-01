Covid, Sala: “Indice Rt? Lombardia faccia vedere i dati”

Sul tema Covid e calcolo dell’indice Rt, è intervenuto anche il sindaco di Milano Sala chiedendo i dati alla Lombardia

Da oggi, la Lombardia è ufficialmente tornata in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza, ma è ancora forte la discussione circa i dati forniti nelle settimane passate. La regione Lombardia e il Governo si stanno continuando ad accusare in questo senso, mentre si cerca di capire il colpevole del grave errore.

In merito è intervenuto poco fa, tramite la sua pagina Facebook, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Sicuramente buttare in rissa la questione Rt in Lombardia non fa altro che contribuire a infangare la verità. Oggi più che mai, i cittadini lombardi hanno il diritto di sapere come sono andate le cose” le sue parole riportate sui social.

Covid, Sala: “Il sistema è ormai collaudato”

Una questione che sicuramente terrà banco anche nei prossimi giorni quella relativa all’errata comunicazione dell’indice Rt da parte della Lombardia, che ha portato alla zona rossa per oltre una settimana. Sul tema è intervenuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala tramite le sue pagine social. “Credo che la cosa più semplice da fare sia mostrare i dati: chiedo questo alla Regione. Il calcolo dell’Rt è un fatto esclusivamente tecnico, non politico” le sue parole.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha poi continuato: “Il sistema è ormai collaudato, essendo in funzione da mesi, e questo è chiaro. Ora, solo una regione sostiene che l’algoritmo di compilazione abbia una falla. Come mai per tutte le altre invece ha sempre funzionato senza alcun problema?“