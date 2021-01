Covid-19, l’esperto avvisa i vaccinati: “Non fate questo errore” 

Covid-19, attenzione: c’è un errore da non commettere per chi ha già ricevuta una o due dosi di vaccino anti coronavirus. L’annuncio arriva direttamente dalla Gran Bretagna.

Chi ha già ricevuto il vaccino contro il Covid-19 non deve abbassare la guarda, perché possono comunque trasmettere l’infezione ad altre persone non ancora tutelate. L’avvertimento arriva direttamente dalla Gran Bretagna, precisamente dal professor Jonathan Van Tam, consulente del governo del Regno Unito e vice capo della Sanità inglese.

Covid-19, l’avviso dell’esperto ai vaccinati

Nessun rilassamento quindi. Nessun via libera. Chi ha ricevuto il medicinale dovrà continuare col distanziamento e mascherina per il bene degli altri. Il tutto perché “il vaccino evita di ammalarsi in maniera grave, ma ancora non sappiamo se impedisce effettivamente il contagio. E se anche avete ricevuto entrambe le dosi, quindi la prima più il richiamo, potreste comunque rischiare di trasmettere il coronavirus a qualcun altro”.