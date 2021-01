Calciomercato Milan, pronto il quarto colpo di gennaio: è uno svincolato

Calciomercato Milan | I rossoneri sono pronti al quarto colpo di gennaio dopo quelli di Tomori, Meité e Mandzukic: si tratta di uno svincolato

Nonostante siano arrivati già tre calciatori in questa sessione di mercato (Tomori, Meité e Mandzukic), dopo la sconfitta contro l’Atalanta, Maldini e Massara sono pronti a calare il poker. Ibrahimovic nel post-partita ha rivelato: “Siamo fragili perché, quando mancano giocatori, entrano giovani inesperti”. E’ proprio un calciatore con una notevole esperienza quello attenzionato dalla dirigenza. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, si tratterebbe di Samir Nasri. Il francese, dopo aver terminato l’esperienza con l’Anderlecht, è attualmente svincolato.

Le mosse di mercato del Milan per la prossima stagione dipenderanno dai risultati finali dei rossoneri. Molto cambierà tra un piazzamento in Champions e la vittoria di uno scudetto ed ancor più se non arrivasse, in caso di clamoroso scivolone, nessuno dei due.

Nonostante ciò, già circolano alcuni nomi. Si parte da Thauvin, esterno d’attacco destro che è in scadenza con il Marsiglia. La dirigenza lavora per acquistarlo a parametro zero: il calciatore chiede 4 milioni di euro l’anno, si riflette. Si studiano anche i possibili eredi di Ibrahimovic, che va verso i 40 anni. Piacciono Scamacca, Halaand e Vlahovic.

Si guarda con interesse anche ad alcuni portieri per evitare che, nel caso in cui Donnarumma non dovesse rinnovare, si rimanga con il cerino in mano. Piacciono Musso dell’Udinese, Cragno del Cagliari e Andrada del Boca Juniors.