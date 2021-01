Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo porta un top player: l’affare

Calciomercato Juventus, un top player assoluto potrebbe arrivare in Italia. A sbloccare l’affare Cristiano Ronaldo

La Juventus è pronta a portare in Italia un top player assoluto. Il piano dei dirigenti per la sessione estiva di calciomercato è già pronto, e vede in Cristiano Ronaldo la chiave per sbloccare il tutto. Scaricato dall’Atletico Madrid a causa di un rapporto con Simeone mai veramente decollato, Joao Felix potrebbe presto raggiungere il suo connazionale.

Il talento europeo non vede il campo dal 1′ da ormai quasi un mese. A seguito della clamorosa sconfitta in Coppa del Re contro il Cornellà, l’allenatore dei Colchoneros ha deciso di tenere definitivamente fuori dagli 11 titolari l’ex Benfica per puntare su altri interpreti. È proprio per questo motivo che la Juventus vorrebbe affondare il colpo per formare una coppia devastante con CR7.

Calciomercato Juventus, l’affare Joao Felix è possibile

Joao Felix alla Juventus? Il colpo è possibile, ma non in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, il talento ex Benfica non è ancora riuscito ad entrare negli schemi di Simeone, e potrebbe quindi decidere di cambiare aria sin da subito. Ed è qui che entra in gioco la Juventus, con Cristiano Ronaldo a fare da chiave per sbloccare definitivamente la trattativa.

Difficile che si possa arrivare ad un accordo solo cash, considerando le richieste dei Colchoneros. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto Paulo Dybala, che quest’anno ha perso il posto di titolare ai danni di Alvaro Morata. Le alternative da inserire nell’affare potrebbero essere Demiral e lo stesso Bentancur, da tempo corteggiato da Simeone.