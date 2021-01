Calciomercato Juve, che sorpresa: ha rescisso il contratto

Calciomercato Juve, colpo di scena: la società ha annunciato la sua rescissione. Ora è un nome caldo per il mercato.

Nuova occasione di mercato per la Juventus di Andrea Agnelli: si tratta di Nevan Subotic, difensore serbo di 32 anni in uscita dal Denizlispor in Turchia dopo appena quattro mesi. Come ha infatti annunciato la società attraverso il proprio sito, il calciatore con passaporto tedesco ha ufficialmente rescisso il suo contratto.

Calciomercato Juve, proposto Subotic a zero

Il che significa che ora potrà firmare in qualsiasi momento, anche dopo l’attuale sessione invernale, con qualsiasi squadra a parametro zero. E nelle ultime ore – come riporta la stampa estera – è stato proposto proprio alla società bianconera. Una suggestione interessante per la Vecchia Signora che da tempo segue il classe 88 con un passato importante soprattutto al Borussia Dortmund.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Inter, la Roma apre ad uno scambio: via due big

Tuttavia, secondo quanto si apprende, la chance al momento non convince il club piemontese e non dovrebbe essere sfruttata. I motivi sono diversi: da una parte l’età del’atleta ora che la dirigenza intende continuare un percorso di ringiovanimento e alleggerimento del monte ingaggi, dall’altra il ritorno ad alti livelli di Giorgio Chiellini e le presenze di Matthijs de Ligt e Merih Demiral che vanno assolutamente valorizzati.