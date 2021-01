Calciomercato Inter, la Roma apre ad uno scambio: via due big

Inter e Roma sono in procinto di dar vita a uno scambio di mercato clamoroso. Due big sul piede di partenza.

Edin Dzeko e Christian Eriksen sono entrambi infelici nei rispettivi club di appartenenza. Il centravanti bosniaco e il fantasista danese hanno litigato con i propri allenatori per motivi simili. Il bomber ex Manchester City non ha accettato la panchina in Coppa Italia, mentre l’ex Tottenham non ha praticamente visto quasi mai il campo.

Due destini che potrebbero intrecciarsi e dar vita a uno scambio che accontenterebbe entrambe le parti, fra tutti Antonio Conte che è alla ricerca di un giocatore delle caratteristiche di Dzeko.

Calciomercato Inter, la Roma apre allo scambio Dzeko-Eriksen

Edin Dzeko ha da poco cambiato i suoi agenti affidandosi ad Alessandro Lucci e alla sua agenzia WSA. Il giocatore sembrerebbe intenzionato a restare a Roma, ma intanto valuta altre piste all’altezza del suo curriculum.

Come rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno aperto le porte all’Inter avanzando uno scambio di prestiti: Christian Eriksen per Edin Dzeko. L’ingaggio dei due giocatori è praticamente lo stesso, entrambi percepiscono 7,5 milioni di euro netti a stagione, ma c’è un problema.

Al d.s. della Roma, Pinto, il trequartista danese piace così come Dzeko ad Antonio Conte, ma Suning non sembra accettare questo scambio in quanto la società ha bisogno di entrate che portino ossigeno nelle casse nerazzurre.