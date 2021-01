WhatsApp, come spiare i contatti: il nuovo trucco è gratis

Spunta su WhatsApp il nuovo trucco per spiare gli utenti, gratis e facile da usare. Andiamo a vedere dove scaricarlo e come attivarlo.

Il mese di dicembre di WhatsApp è stato segnato dall’indignazione per i nuovi termini di servizio, con gli utenti preoccupati per la propria privacy sull’app. Una mossa che è costata all’applicazione milioni di utenti emigrati alla concorrenza, ossia Telegram e Signal. Un 2021 che quindi non è iniziato nel migliore dei modi per l‘app del Gruppo Facebook, dopo la passata annata risultata esaltante proprio per aggiornamenti e novità.

Quest anno però stanno iniziando a spuntare diverse applicazioni pronti a migliorare WhatsApp. Stiamo parlando di vere e proprie estensioni, che non hanno niente a che fare con le funzioni interne all’applicazione. Inoltre questa app permetterebbe di spiare gli altri utenti, in maniera molto semplice. Proprio per questo motivo l’utenza si divide tra chi è pronta a sfruttare il servizio e chi invece vuole starne alla larga, andiamo a scoprire come si chiama l’applicazione.

WhatsApp, quest’app permette di spiare gli utenti: il suo nome è WhatsTracker

Nelle ultime ore gli utenti hanno scoperto l’applicazione di nome WhatsTrackergratuita e scaricabile semplicemente da App Store o Play Store. In molti nelle ultime ore hanno deciso di denunciare all’app di messaggistica la pericolosa estensione, in grado di spiare voi e gli utenti della vostra rubrica. Infatti l’applicazione permette agli spioni di essere sempre aggiornati sui movimenti di un “utente selezionato” nell’app di messaggistica più famosa al mondo.

Inoltre con WhatsTracker si potranno spiare più utenti contemporaneamente. L’app manderà all’utente una notifica ogni qual volta un vostro amico “selezionato“ entrerà o uscirà su WhatsApp. L’app potrebbe tornare utile solamente se siete indecisi sul quando contattare una persona e come detto è gratuita ma soprattutto legale. Anche se ovviamente il pericolo è dietro l’angolo, con diversi utenti che abusano dell’estensione.