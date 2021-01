Vaccino Covid, Unicef: “Lavoriamo per i Paesi più poveri”

Vaccino anti Covid, l’Unicef è al lavoro per fornire dosi anche ai Paesi più poveri. Contatti continui con Pfizer

Da qualche settimana, il vaccino anti Covid è diventato realtà. Le principali aziende farmaceutiche hanno già stipulato contratti di fornitura molto importanti sia con i paesi europei che con quelli d’oltreoceano, in attesa che anche altri candidati ricevano l’ok alla commercializzazione. In Europa, si sta attendendo il via libera per partire con la somministrazione anche del farmaco di AstraZeneca, che si andrebbe ad aggiungere a Pfizer e Moderna.

Intanto però, i Paesi più poveri continuano a vivere una situazione parecchio delicata. Non ci sono i soldi necessari per sottoscrivere accordi con le aziende, ed è qui che entra in gioco l’Unicef. Il Fondo delle Nazioni Unite è infatti al lavoro per ottenere contratti utili, in modo da inviare dosi anche per i territori del terzo mondo.

Vaccino Covid, Unicef: “Siamo in contatto con Pfizer”

L’Unicef è al lavoro per fornire dosi massicce di vaccino anti Covid anche ai paesi del terzo mondo. Lo ha dichiarato il Fondo delle Nazioni Unite stesso, tramite le parole del Direttore generale Henrietta Fore. “Stiamo valutando una serie di offerte valide nella gara per il vaccino contro il Coronavirus. Sono in corso negoziazioni per accordi di fornitura a lungo termine con diversi produttori. Vogliamo aprire una strada all’accesso a dosi del farmaco anche per i Paesi più poveri” le sue parole riportate da Sky TG24.

“Come primo obiettivo raggiunto di questo sforzo, vogliamo comunicare che Unicef ha assegnato a Pfizer un contratto, e adesso sono in corso discussioni per finalizzare il tutto e partire con le forniture” le parole del Direttore generale.