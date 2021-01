Vaccino Covid, Locatelli: “Tagli AstraZeneca, bisogna rivedere campagna”

Sul tema vaccino anti Covid è intervenuto il presidente del Css Franco Locatelli. Ecco tutte le sue parole

Continua ad essere tema caldissimo quello relativo al vaccino anti Covid. Il prossimo 29 gennaio, dovrebbe arrivare il verdetto definitivo da parte dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. Qualora arrivasse l’ok alla commercializzazione, i Paesi membri dell’Ue avrebbero a disposizione ben 3 farmaci diverse, con un numero di dosi a disposizione ancora maggiore.

È però notizia di poco fa la riduzione delle forniture da parte dell’azienda farmaceutica inglese, che quindi richiederà una rimodulazione dell’intera campagna vaccinale. A riferirlo è Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità. “Siamo stabili sulle 20-25mila dosi di vaccino somministrate al giorno, numeri leggermente più bassi rispetto al picco a causa dei tagli delle forniture” le sue parole riportate da SkyTG24: “Servirà sicuramente una rimodulazione dell’intera campagna vaccinale, visti i tagli già annunciati da AstraZeneca“.

Vaccino Covid, Locatelli: “2,5 milioni di dosi entro fine gennaio”

La campagna vaccinale in Italia procede comunque a passo spedito, nonostante i tagli alle forniture di Pfizer. “A fine gennaio, l’Italia avrà a disposizione 2,5 milioni di dosi, che serviranno sia per le prime immunizzazioni che per i richiami” ha dichiarato il presidente del Css Franco Locatelli nel corso della conferenza stampa al ministero. Sull’efficacia del vaccino anti Covid sulle varianti, poi, l’esperto ha dichiarato che: “Almeno fino ad ora, non è ancora arrivata nessuna evidenza del fatto che i farmaci attualmente in commercio non siano efficaci sulle varianti. Si tratta di un fattore molto rassicurante“.

Infine, un elogio alle misure imposte dal governo e alla situazione in cui l’Italia si trova attualmente. “Siamo messi meglio rispetto ad altri Paesi, e il merito va dato alle restrizioni e ai cittadini che vi hanno aderito sin da subito. Sta diminuendo anche la pressione sulle terapie intensive, sono elementi rassicuranti” ha concluso Franco Locatelli.