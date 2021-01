Udinese-Inter, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A

Tutto pronto per il match della Dacia Arena tra Udinese ed Inter. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Manca poco al match della 19esima giornata di Serie A, dove Udinese ed Inter si sfideranno alla Dacia Arena. Un match importantissimo per i nerazzurri che giocheranno in contemporanea con il Milan, prima in classifica e distante solamente tre punti. Ma il match conta tantissimo anche per i bianconeri che rischiano di sprofondare nelle parti basse della classifica. Andiamo a vedere il periodo di forma sdelle due formazioni.

Partiamo dai padroni di casa dell’Udinese. La squadra di mister Gotti, infatti, non viene da un periodo felice. Infatti nonostante la squadra stia esprimendo un gioco solido, i risultati non riescono ad arrivare. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate solamente due punti. C’è grande rammarico per le sconfitte contro Sampdoria e Napoli, entrambe arrivate dopo due ottime prestazioni. Vedremo se alla 19esima giornata arriverà la sorpresa contro i nerazzurri.

Mentre invece per l’Inter di Antonio Conte ha a disposizione un solo risultato, la vittoria. Infatti in contemporanea il Milan ospiterà l’Atalanta, che potrebbe strappare un risultato utile non solo per gli orobici, ma anche per il biscione. Dall’uscita dalla Champions League, i nerazzurri hanno iniziato la loro rincorsa scudetto, ma nelle ultime cinque partite sono arrivati anche un pareggio contro la Roma ed una sconfitta clamorosa contro la Sampdoria.

Udinese-Inter, streaming gratis: Sky o Dazn?

Tra poco alla Dacia Arena i padroni di casa dell’Udinese ospiteranno l’Inter di Antonio Conte, per il match valido per la 19esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione un canale: Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.