Sanremo 2021, scelta la seconda co-conduttrice: che sorpresa. La squadra che affiancherà Amadeus è praticamente al gran completo

Non manca ormai molto all’inizio del Festival di Sanremo. L’edizione del 2021 è stata spostata a marzo, ritardando il solito inizio nel mese di febbraio, per fare i conti con l’emergenza sanitaria legata al Covid. Il direttore artistico Amadeus ha risposto alle domane inerenti lo svolgimento della kermesse con la presenza di pubblico al Teatro Ariston.

“Io non mi metto a sindacare di protocolli sanitari e mi affido al giudizio di tecnici ed esperti. Su come si fa uno spettacolo invece penso di avere l’esperienza per sapere come si realizza uno show così importante”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Poi aggiunge: “Si terrà come confermato dal 2 al 6 marzo, con 380 persone presenti in platea ben distanziate. Se il protocollo sanitario è preciso le cose si possono fare. Con Sanremo Giovani la Rai lo ha dimostrato”. Niente nave o altre soluzioni particolari quindi, ma massima attenzione a distanziamento e mascherine. In più le persone che assisteranno allo show in presenza, verranno probabilmente contrattualizzate per aggirare le norme relative al coprifuoco delle ore 22.

LEGGI ANCHE >>> Elisa Isoardi, addio alla Rai? La decisione della conduttrice

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2021, arriva la decisione definitiva: “Nessuna eccezione”

Sanremo 2021, scelta la seconda co-conduttrice: sarà Matilda De Angelis

Un altro importante annuncio è stato rilasciato da Amadeus nelle ultime ore e riguarda la co-conduttrice che affiancherà lui, Fiorello ed Elodie al prossimo Festival di Sanremo.

“Abbiamo chiuso un accordo con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con The Undoing, la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più“.

La giovane attrice ha ottenuto la ribalta internazionale grazie al ruolo in una delle serie americane più viste dell’ultimo periodo. Nel suo curriculum la De Angelis può vantare anche altri ruoli importanti, come la partecipazione a film quali “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, “Il premio” di Alessandro Gassmann, “Una vita spericolata” di Marco Ponti e “Un drago a forma di nuvola”, di Sergio Castellitto (in uscita).