Samsung starebbe pensando di rivoluzionare la propria line up, eliminando uno dei suoi smartphone di punta

Sono giorni molto importanti per Samsung. L’azienda sudcoreana ha da poco presentato i Galaxy S21, nuovi smartphone top di gamma che stanno già registrando dati relativi ai preordini da record. Tante le caratteristiche innovative, da componentistiche hardware di ultima generazione ad un comparto fotografico come mai visto prima d’ora.

Intanto, però, i piani alti dell’azienda stanno anche mettendo a punto le strategie per gli anni a venire. Sembrerebbe che l’azienda sudcoreana abbia in mente una vera e propria rivoluzione della line up, con un modello storico pronto a salutare definitivamente il mercato: il Galaxy Note. A riferirlo l’esperto Ice Universe su Twitter, che ha spiegato come il supporto alla S-Pen dei nuovi Galaxy S21 siano un segnale quasi inequivocabile.

Samsung, ultimo modello di Galaxy Note in arrivo prima dell’addio?

Presto Samsung potrebbe dire addio ai Galaxy Note. La voce circola già da parecchio tempo, e la recente introduzione del supporto alla S-Pen da parte dell’S21 è un segnale chiarissimo. Stando a quanto riferisce il noto analista Ross Young, però, l’azienda sudcoreana starebbe pensando di rilasciare un ultimo modello nel corso del 2021. Una sorta di addio per gli appassionati della gamma, che nel corso degli anni ha saputo fare la fortuna dell’azienda. Stiamo però parlando del Galaxy Note 20 FE, e non di un Note 21.

Al momento Samsung non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali a riguardo, ma gli indizi iniziano ad essere molteplici e piuttosto chiari. Sulla falsa riga dell’S20 Fan Edition, quindi, anche il Galaxy Note potrebbe uscire con la sua ultima versione rivisitata, magari ad un prezzo rivisto e ancor più accessibile agli utenti.