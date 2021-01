Netflix, seconda stagione per La Regina degli Scacchi: la verità

Per La Regina degli Scacchi ci sarà o meno una seconda stagione? La verità sulla fortunata serie di Netflix

La Regina degli Scacchi è una delle serie tv di Netflix che tra la fine del 2020 e l’inizio di questo 2021 sta riscuotendo più successo. Prodotta da Scott Frank ed Allan Scott, ha come protagonista Anya Taylor-Joy nei panni di Beth Harmon. Si tratta di una serie dall’andamento lento che in alcuni periodi si regge sulle dipendenze della ragazza, genio degli scacchi, che fa abuso di psicofarmaci ed alcol. L’enorme successo ha spinto i fan a chiedersi se ci sono le possibilità di una seconda stagione.

Netflix, seconda stagione per La Regina degli Scacchi: parla la protagonista

Tutti coloro che hanno visto la serie, sanno che non termina con un finale aperto. Ad oggi, perciò, non sono in piedi presupposti per la realizzazione di una seconda stagione. Nonostante ciò, non c’è nulla definitivo. Nella storia della tv e del cinema, sono diversi gli esempi di una seconda stagione dopo una prima con un “finale perfetto”.

A parlare dell’ipotesi è anche l’attrice protagonista: “Se c’è una cosa che ho imparato dal mondo dello spettacolo è mai dire mai. Amo moltissimo il personaggio e tornerei certamente ad interpretarlo se me lo chiedessero, ma credo questo sia stato un bel finale per Beth.”.