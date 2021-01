Una triste notizia arriva dagli Usa: all’età di 87 anni, è morto il noto giornalista e conduttore televisivo Larry King

Larry King è scomparso all’età di 87 anni. Il noto giornalista e conduttore televisivo americano si trovava a Los Angeles, dove da ormai tre settimane era ricoverato a causa del Covid. Volto storico della Cnn, andò in onda dal 1985 fino al 2010. Già in passato fu colpito da alcuni importanti problemi di salute.

Operato per un tumore ai polmoni nel 2017, soffriva da tempo di diabete e aveva avuto anche problemi cardiaci. Fu inoltre protagonista di un dramma lo scorso 2020, anno durante il quale perse due figli nel giro di tre settimane: il primo per un attacco cardiaco, la seconda per un tumore ai polmoni. La conferma sul suo decesso arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale del giornalista.

Larry King scomparso a 87 anni: aveva il Covid

Non ce l’ha fatta Larry King, storico giornalista statunitense malato di Covid e ricoverato a Los Angeles da oltre tre settimane. A darne l’annuncio l’agenzia di informazione tramite l’account ufficiale Twitter del conduttore televisivo: “È con profonda tristezza che Ora Media annuncia la morte del nostro co-fondatore, conduttore e soprattutto amico Larry King. È scomparso in mattinata al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles“.

Volto noto della televisione a stelle e strisce, King nei suoi 63 anni di carriera ha intervistato decine e decine di personalità di spicco. Politici, celebrità e non solo, che lo hanno reso una colonna portante dell’informazione statunitense. Il suo più grande successo è stato “Larry King Live”, programma live della CNN durante il quale anche personaggi come Richard Nixon e Donald Trump sono stati ospiti.