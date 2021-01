Milan-Atalanta, streaming gratis: dove vedere la partita di Serie A

Manca poco al match della 19esima giornata di Serie A tra Milan e Atalanta. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Manca pochissimo al big match di questa 19esima giornata di Serie A, infatti al San Siro il Milan capolista ospiterà l’Atalanta, alla rincorsa di un posto tra le prime quattro. Un match di vitale importanza per i rossoneri, pronti a confermare il vantaggio in classifica rispetto all’inter inseguitrice. Andiamo quindi a vedere il momento di forma delle due squadre in vista della partita delle ore 18:00.

Partiamo subito dal Milan di mister Stefano Pioli. I rossoneri, nonostante le numerose assenze, stanno riuscendo a superare ogni insidia, dimostrando una maturità sorprendente. Tutti i giovani chiamati in casa hanno sorpreso Pioli, dimostrando grande duttilità e spirito di sacrificio. Anche per il big match contro l’Atalanta i rossoneri dovranno fare a meno di Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Alessio Romagnoli ed Alexis Saelemaekers. Ma Pioli stavolta avrà a disposizione i nuovi acquisti Mario Mandzukic e Fikayo Tomori.

Dall’altra parte troviamo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in gran forma, visto che viene da nove risultati utili consecutivi. Gli orobici, però, nel recupero contro l’Udinese hanno perso una grandissima occasione per balzare al terzo posto in classifica e contro al Milan cercheranno di tornare alla vittoria, dopo i due pareggi consecutivi. Il mister atalantino dovrà fare a meno solamente di Mario Pasalic ai box per un problema all’Ernia.

Milan-Atalanta, streaming gratis: Sky o Dazn?

Allo Stadio San Siro andrà in scena il match valido per la 19esima giornata di Serie A tra Milan e Atalanta. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione un solo canale: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.