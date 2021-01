Gf Vip, colpo di scena: due big abbandonano la casa? 

Gf Vip, lunedì può accadere un qualcosa di a dir poco clamoroso: due big del programma potrebbero lasciare subito la casa.

Nuovo possibile colpo di scena al Grande Fratello Vip: potrebbe esserci infatti l’addio di due ‘big’ della trasmissione. La notizia di un prolungamento del programma fino a fine febbraio ha infatti fatto saltare i nervi a un bel po’ di persone, di cui due in particolare: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il primo è scoppiato in una crisi di pianto senza rimedio una volta appreso che servirà un altro mese ancora prima di salutarsi, mentre la donna ha tentato di uscire nell’immediato passando per la porta rosa.

Gf Vip, Zorzi e Orlando lasciano la casa?

E adesso entrambi valutano una clamorosa uscita anticipata dalla casa. Una sorpresa per la quale a questo punto bisogna attendere la nuova diretta di lunedì. Bisognerà capire se innanzitutto confermeranno quest’intenzione – molto probabile – e se Alfonso Signorini, nel caso, dovesse riuscire a convincerli a cambiar idea. In primissima battuta Rosalinda Cannavò è riuscita a contenere la Orlando e convincendola a fare dietrofront. Sarà capace di persuaderla definitivamente?