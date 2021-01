GF Vip, la bufera si abbatte sulla casa: “Sta crollando tutto”

Forte paura tra i concorrenti del GF Vip dopo che una forte bufera si è abbattuta sulla casa più famosa d’Italia: uno di loro ha pensato di scappare

Paura nella notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo che una forte tempesta si è abbattuta su Roma. La grandine, insieme a tuoni e forti venti, hanno messo in pericolo la stabilità della casa in cui alloggiano i vip dal 14 settembre scorso. Alcuni concorrenti, al momento dell’accaduto, si trovavano in veranda e sono dovuti scappare.

Giulia Salemi è stata una dei concorrenti che hanno avuto più paura ed il culmine l’ha raggiunto quando si sono allagate alcune stanze della casa. La donna ha infatti palesato la volontà di fuggire. “Sta crollando? Scappiamo”, ha urlato di continuo. La situazione dopo alcuni minuti è andata migliorando, tranquillizzando un po’ tutti.

LEGGI ANCHE—> Elisa Isoardi, addio alla Rai? La decisione della conduttrice

GF Vip, nuove accuse a Signorini: “Censura quel che non vuole far sapere”

LEGGI ANCHE—> Cristina Chiabotto spaventa i suoi fan: l’annuncio in diretta

Intanto non è sereno nemmeno il cielo sul conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, su cui sono piovute nuove accuse. A lanciarle è stato Salvo Veneziano, storico ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, per aver ancora una volta allungato il termine del programma. Il pizzaiolo avrebbe accusato Signorini di censura su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, poiché i due avrebbero deciso la data della loro uscita dal gioco nel corso di una conversazione.