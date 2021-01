Emma Marrone mamma? Sorprendente annuncio: fan esterrefatti per le parole rilasciate dalla cantante fiorentina.

Tra pochi minuti si racconterà nello studio di ‘Verissimo’ e proverà a ripercorrere le tappe più significative della sua esistenza. Emma Marrone non ha certo bisogno di presentazioni e, al momento, figura sicuramente tra le cantanti più apprezzate del nostro paese. La 36enne originaria di Firenze si è messa ormai alle spalle le storie d’amore passate con Stefano De Martino e Marco Bocci e oggi è alla ricerca di un nuovo grande amore. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Emma Marrone mamma? Il suo annuncio spiazza tutti

Proprio Emma Marrone, infatti, ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni qualche settimana fa nel corso di un’intervista a ‘Il Messaggero’: “Se devo essere sincera, in questo preciso momento della mia vita non desidero avere figli. Devo e voglio fare ancora un sacco di rock’n roll anche perché non considero assolutamente un obbligo la maternità“. Parole importanti che, senza ombra di dubbio, torneranno d’attualità anche nell’intervista di oggi a ‘Verissimo’.